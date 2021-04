Da Cassano stavolta solo elogi, ma non sono per l'Inter

Abituati come siamo a sentire da Cassano solo critiche, frecciate e giudizi polemici è quasi una sorpresa sentirlo parlar bene di qualcuno. Alla Bobo tv dell’amico Vieri FantAntonio stavolta lascia da parte le consuete invettive contro l’Inter e si profonde in commenti entusiastici su Paulo Fonseca, l’allenatore della Roma. Del resto anche in questo va piuttosto controcorrente visto che il tecnico portoghese non è amatissimo in capitale.

Cassano elogia Fonseca

Dice Cassano: “Stimo Fonseca, come uomo e come allenatore. È un allenatore vero, non guarda in faccia nessuno. Fonseca è una persona da stimare, per la professionalità, la Roma se lo deve tenere stretto. Secondo me in questi due anni ha fatto un ottimo lavoro. Karsdorp è stato fermo due anni, e l’ha recuperato. Ha valorizzato Ibanez e Villar. Mkhitaryan? Miglior stagione della sua carriera. Ha inventato Cristante centrale di difesa. Sta facendo un lavoro eccezionale. Va lasciato lavorare.”

Adani si accorda: Fonseca allenatore vero

Dello stesso avviso Lele Adani: “Il calcio di Fonseca non è superficiale, lui fa il suo lavoro. La Roma contro l’Ajax avrebbe potuto perdere, poi Pau Lopez para il rigore e cambia tutto. Ma l’Ajax non ha subìto contraccolpi e ha giocato. Se Pau Lopez non fa i miracoli non nasce nemmeno la situazione del 2-1. Fonseca allenatore vero, di personalità. Fa giocare Dzeko, sa cosa sono gli interessi della Roma. Sa che se deve provare a vincere l’Europa League serve recuperare Dzeko.”

SPORTEVAI | 12-04-2021 11:39