Roma, i tifosi si schierano: Stiamo dalla sua parte

E’ capitato a tutti, basti pensare a Gattuso che per un lungo periodo della stagione è stato massacrato dalla stampa e dai tifosi, a Pirlo – che ancora non è esente da critiche – ma forse l’accanimento che si è registrato a Roma nei confronti di Fonseca batte tutti. Il tecnico portoghese ha vissuto solo brevissimi momenti di tregua, bombardato da radio, tv e giornali (oltre che da parte della tifoseria), Mai riconosciuti alibi al portoghese che ieri però si è preso una bella rivincita.

Lo sfogo di Fonseca dopo il successo sull’Ajax

Non solo la Roma è l’unica italiana che si è qualificata ai quarti in una coppa europea ma ha buone chances anche di andare ancora avanti. Ora si sogna la semifinale con il Manchester United e Fonseca si è sfogato dopo la gara dicendo: “Fino a 3-4 partite fa siamo sempre stati tra le prime quattro. Poi abbiamo perso giocatori molto importanti. Io faccio il mio lavoro, accetto le critiche. Non accetto le bugie. La Roma sta rappresentando l’Italia in questo momento e in questa settimana si sono create tante bugie, è difficile da capire. E non è positivo”.

“Questa settimana hanno creato un casino con una bugia incredibile, hanno detto che i giocatori mi hanno affrontato, che abbiamo avuto un confronto prima dell’allenamento. Non c’è serietà quando si scrivono queste cose e non le posso controllare”.

I tifosi della Roma stanno con Fonseca

Fioccano i commenti su twitter e i tifosi della Roma prendono una posizione netta: “Giocarsi un quarto di finale senza Smalling, Kumbulla, Mkhitaryan, El Shaarawy, Karsdorp (squalificato), Spinazzola (rotto a gara in corso) e Zaniolo e questa panchina a disposizione non è facile per nessuno. Fonseca non ha cercato alibi e l’ha portata comunque a casa” o anche: “Fonseca e’ troppo signore, per il rozzo mondo del calcio!!!!!!!! Come Ranieri!!!! E c’è ancora chi gli da contro”.

Monta la rabbia sui social: “Io con Fonseca ieri, oggi, e pure domani, alla faccia vostra” oppure: “Fiera di essere sempre stata dalla parte di Fonseca” e infine: “Siamo l’unica italiana ancora in Europa, ha ragione Fonseca… Lasciateci tranquilli senza destabilizzare un ambiente già di per se schizofrenico!”.

SPORTEVAI | 09-04-2021 10:22