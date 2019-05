Da De Laurentiis attacco durissimo alla Juve, il web lo condanna

Sta diventando una costante di quest’ultima parte di stagione. Non è la prima volta che De Laurentiis lancia frecciate alla Juventus, era successo solo pochi giorni fa quando a margine di un incontro al Corriere dello sport aveva parlato del tema stadio (” La Juventus ha avuto 75 milioni gratuitamente per lo stadio, quindi ha speso soltanto 50 milioni sui 125 dello Stadium. Vogliamo poi dire che la famiglia Agnelli ha un potere su Torino che gli ha permesso di avere dei favori”) ma ora è andato giù ancor più pesante. Il presidente del Napoli ha parlato a Radio Kiss KIss Napoli dopo il 4-1 degli azzurri all’Inter e tra un complimento ad Ancelotti, un alibi sul mercato ( “È difficile anche convincere alcuni giocatori e alcune mogli a venire a Napoli perché la città non gode di ottima pubblicità per il clima di serenità e di giustizia che si respira”) ha avanzato sospetti pesanti.

LO SFOGO – De Laurentiis ha detto: “E’ stato un secondo posto con 13 punti di vantaggio sull’Inter, siamo una seconda Juventus a questo punto. E vediamo l’anno scorso cosa faranno. I punti con i bianconeri magari possono essere alla fine anche sotto i 10 punti…Una certa parte di tifoseria guarda sempre alla Juventus, battere la Juventus, ma noi dobbiamo fare il nostro campionato e non dobbiamo vedere sempre in casa della Juventus che va avanti da 120 anni con la stessa società e sono sempre stati molto aiutati perché sono stati, da altri punti di vista, i padroni dell’Italia. E’ complesso giocarsela. Napoli non ha le stesse risorse, come anche la città non ha le stesse risorse di Torino. Lì fanno 5 milioni di incassi con l’Ajax per 35mila posti, noi 2 milioni con 40mila e la differenza si vede sul mercato e quindi bisogna usare il cervello per prendere i giocatori giusti. I tfosi è giusto che facciano certi ragionamenti, ma vorrebbero che uno si indebitasse per prendere Messi e Icardi per rispondere all’acquisto di Ronaldo”.

LE REAZIONI – Sul web l’uscita di Adl è stata duramente contestata dai tifosi degli altri club. C’è chi scrive: “La Juventus vince perchè è la più forte e in questi anni ha lavorato meglio di tutti. Sono interista, ma il tifo non deve annebbiare il giudizio sui meriti altrui” o anche: “Se avessi un presidente così…cambio squadra… poveri napoletani che ancora gli vanno dietro…Mai che parli della sua squadra,non compra nessuno, non dà una casa hai suoi tifosi e parla..che schifo di persona ” e infine: “L’invidia, l’impotenza e il delirio di onnipotente uccidono più delle pistole”.

SPORTEVAI | 20-05-2019 08:56