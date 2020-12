Da oggetto misterioso a idolo: i milanisti esultano sui social

È stato l’acquisto più importante e costoso dell’estate del Milan, ma finora il talento di Sandro Tonali in campo s’era visto poco. Al punto che alcuni tifosi rossoneri avevano iniziato a mettere in discussioni le qualità del centrocampista classe 2000 prelevato nello scorso calciomercato dal Brescia.

La crescita in rossonero di Tonali

Tonali faticava a imporsi come partner di Kessie, con Pioli che ha quasi sempre preferito Bennacer nelle gare importanti. Nelle ultime settimane, però, il rendimento di Tonali è nettamente cresciuto e i tifosi milanisti si stanno lentamente accorgendo di avere in organico un giocatore con potenzialità davvero enormi.

Dopo la vittoria sulla Sampdoria, in cui Tonali ha brillato, i milanisti hanno iniziato a discutere e a compiacersi delle qualità del 20enne centrocampista.

I tifosi impazziti per l’ex Brescia

“Che gol potevi fare l’altra sera”, il commento su una delle pagine Facebook dedicate al Milan di Corina, che ricorda la rete sfiorata da Tonali contro la Samp. Per Rob il momento del primo gol in maglia Milan di Tonali non è poi così lontano: “Un passo alla volta dimostrerà il suo valore, forza Sandrino ti aspettiamo ‘presto’ sotto la curva a festeggiare!!”.

Tommaso, invece, ricorda come sull’ambientamento di Tonali abbia pesato anche il coronavirus. “Ricordiamoci che non ha fatto preparazione quando i suoi compagni stavano facendo i preliminare e lui era in quarantena”.

I milanisti insomma hanno grande fiducia nel giovane centrocampista, anche perché Tonali in estate ha preferito il Milan all’Inter, che pure pareva vicinissima a ingaggiarlo. Per Emi, questo è un fattore da non dimenticare nel giudicare il calciatore: “Forza Sandro, vero cuore rossonero”.

SPORTEVAI | 08-12-2020 10:54