Da 'vattene' a 'non mollare': tifosi divisi su Insigne

Dopo l’eliminazione dall’Europa League è l’ora dei processi in casa Napoli e il primo giocatore a finire sul banco degli imputati è ovviamente Lorenzo Insigne, capitano e, soprattutto, napoletano. Più che la prestazione del numero 24, – finché è rimasto in campo il 24 ha provato a cambiare la partita, non riuscendoci – a far discutere è stata la reazione al cambio ordinato da Carlo Ancelotti, criticata poi dal padre del giocatore. Insigne è uscito sorridendo in maniera nervosa, mentre parte del pubblico fischiava, ha detto qualcosa al suo allenatore e ha poi seguito il resto dell’incontro nei pressi della panchina.

“VATTENE VIA”. Sui social c’è chi attacca Insigne per la scena, ma anche chi lo difende invitandolo a ignorare i fischi. “Non sarai mai il mio capitano”, scrive Pasquale sulla pagina Facebook del giocatore, “Come ti permetti di aprire bocca davanti ad una sostituzione?” aggiunge Fabio, travisando però quanto avvenuto in campo: Insigne ha dato l’impressione di innervosirsi per i fischi, non per la scelta del suo allenatore.

LA DIFESA. Scorrendo i commenti sui social, anche quelli ufficiali della società, compaiono però anche molti post di incitamento per il capitano del Napoli, come ad esempio quello di Peppe, che chiede al giocatore di non prendersela per i fischi e i commenti negativi. “Insigne mi dispiace per tutto quello che succede, ma ormai con questi social possono scrivere tutti e vomitare veleno addosso a chiunque. Sto vedendo che questo ora accade a te… ti sono vicino e ti dico non mollare mai… dai tutto quello che hai mettici sempre tutto il cuore…”. Altri supporter arrivano addirittura a consigliare a Insigne di lasciare il Napoli per il suo bene. “È meglio che va via da Napoli… – scrive Luigi – Questa città non ama i propri figli… c’é gente troppo ignorante”. E a fine stagione chissà che il capitano non decida davvero di cambiare aria…

SPORTEVAI | 19-04-2019 09:04