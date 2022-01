Dakar 2022, Danilo Petrucci perde terreno nella seconda tappa

03-01-2022 09:31

Primi contrattempi alla Dakar 2022 per Danilo Petrucci.

Il ternano, il più illustre tra gli undici italiani in gara nel rally più famoso del mondo, si è infatti dovuto arrendere a problemi meccanici nel corso della seconda tappa, da Ha’il a Al-Artawiyya, che per Danilo si è chiusa dopo 115 km.

Il pilota Tech3 non è riuscito a riparare la sua KTM 450 Rally Factory Replica e ha dovuto chiedere il soccorso in elicottero, vanificando in parte gli ottimi piazzamenti delle prime due semi tappe (23° e 13° posto), così come il buon avvio nella terza giornata di corsa.

OMNISPORT