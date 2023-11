Dakar 2024, tutto quello che c'è da sapere: si parte il 5 gennaio, novità, le tappe, il percorso, i partecipanti

Prenderà il via il 5 gennaio la Dakar 2024, la quinta ad avere per teatro d'operazioni l'Arabia Saudita. Pezzo forte la 48 H Chrono Stage, la tappa marathon di quest'anno una sorta di "gara nella gara". Guarda il percorso completo e tutti i numeri dell'edizione numero 46

21-11-2023 15:47

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Un fascino intramontabile, l’estremo in fatto di rally e di motorsport. Tutto questo e molto di più sarà anche quest’anno la nuova edizione della Dakar 2024 che è stata presentata in queste ore. L’edizione numero 46 della corsa per eccellenza si terrà interamente in Arabia Saudita, e nelle intenzioni degli organizzatori ancora una volta porterà piloti e mezzi al limite estremo, per molti versi un ritorno e un richiamo agli albori della competizione ideata da Thierry Sabine nel lontano 1976 col nome ancora più affascinante di Parigi-Dakar.

Dakar 2024: i numeri di una corsa che sfida il tempo e la natura

Un prologo, 12 tappe, 14 giorni di grande battaglia tra le sabbie di un deserto che non perdona. Sarà la quinta volta che l’evento si terrà nel Paese arabo e si preannuncia come il più impegnativo finora, con un totale di dodici prove speciali più il Prologo che aprirà il raid più famoso al mondo.

La distanza totale della Dakar 2024 è di 7.891 chilometri, di cui 4.727 sotto la pressione del cronometro. La quinta edizione del rally in Arabia Saudita si svolgerà dal 5 al 19 gennaio 2024, con partenza dalla millenaria città di AlUla, dal Sea Camp (il bivacco-città XXL già sperimentato nella scorsa edizione), a Nord-Ovest del Regno, e si arriva al traguardo di Yanbu, Ovest sul Mar Rosso il 19 gennaio.

I partecipanti: ci sono i campioni in carica della Dakar

Tutti i vincitori del 2023 hanno confermato la loro presenza: da Nasser Al-Attiyah nelle auto, Kevin Benavides tra le moto, Alexandre Giroud nei quad e Janus Van Kasteren nei camion

Piloti e copiloti dei vari equipaggi di 354 veicoli si preparano ad affrontare questo formidabile percorso, che farà da cornice anche alla prova inaugurale della terza stagione del Campionato Mondiale Rally-Raid (W2RC). Nel dettaglio parteciperanno alla Dakar 2024: 137 moto e 10 quad nella gara FIM e, secondo la nuova terminologia introdotta dalla FIA, 72 vetture Ultimate (T1 e T2), 42 vetture Challenger (T3), 36 SSV (T4) e 46 camion (T5).

La grande novità della Dakar 2024: la tappa Marathon di 48 ore

La novità di quest’anno è la sfida di 48 ore, la 48 H Chrono Stage in quella che sarà una marathon cronometrata di 584 chilometri. Una particolarità è che i concorrenti partiranno al mattino, si fermeranno la sera e riprenderanno la marcia il giorno successivo.

I concorrenti dovranno fermarsi tra le 16:00 e le 07:00 del mattino successivo in uno dei 6 punti fissati dagli organizzatori lungo il percorso, il primo che incontreranno dopo lo scoccare delle 16. In questi punti troveranno lo stretto necessario per passare la notte. Senza collegamento e quindi senza visibilità delle prestazioni dei rivali, i concorrenti si accamperanno e ripartiranno alle 7 del mattino successivo per completare il restante tratto del percorso. Riyadh sarà il luogo in cui ricaricare le batterie nel giorno di riposo in vista della seconda settimana.

L’organizzatore Castera: “Sarà la Dakar più dura di sempre”

“La sfida sarà ardua quanto lo scorso gennaio se non di più – avverte il direttore di gara David Castera, che promette ai concorrenti enormi tratti di dune dove le difficoltà di navigazione si accompagneranno alle sfide tecniche della guida e del percorso- Ci siamo presi la responsabilità di rendere la quinta edizione dell’Arabia Saudita la più dura da quando la corsa è arrivata in Medio Oriente”

L e Tappe della Dakar 2024