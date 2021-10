Dal tennis alla moda, ma non solo: tutte le passioni di Camila Giorgi

22-10-2021 12:58

Un’italiana giramondo, con un grande talento e un carattere di ferro. È Camila Giorgi, tennista marchigiana di Macerata prossima ai 30 anni (li compirà il 30 dicembre) che qualche giorno fa ha mostrato i suoi pregi e difetti in una partita del torneo WTA di Tenerife contro la spagnola Aliona Bolsova.

Dopo un litigio a distanza col padre Sergio, che è anche il suo allenatore, la Giorgi ha lanciato la racchetta per una chiamata arbitrale da lei ritenuta errata, peccandosi un game di penalizzazione. E poco dopo ha subito un’altra identica sanzione per un’altra chiamata che non le andava a genio. Nonostante ciò, però, la Giorgi è riuscita a vincere la partita e ad andare avanti nel torneo.

Camila Giorgi: un amore sconfinato per il tennis

Un risultato raggiunto grazie al suo forte temperamento agonistico, coltivato in famiglia sin da piccola. Il padre Sergio, argentino di origini italiane nato a La Plata, è il suo allenatore sin da quando era bambina, mentre il fratello Amadeus, oggi 25enne, fa il calciatore nelle serie minori (ha giocato in C, D e anche nei campionati inferiori spagnoli e portoghesi). La Giorgi ha anche un altro fratello, Leandro, mentre nel 2011 ha vissuto un grande dolore per la scomparsa della sorella Antonela, morta a soli 23 anni in un incidente stradale a Parigi nel 2011.

Da piccolissima la Giorgi ha praticato ginnastica artistica, per poi scoprire a 5 anni il tennis, di cui si innamorò immediatamente mostrando subito un enorme talento: Nick Bollettieri, coach e talent scout tra i più famosi al mondo, voleva metterla sotto contratto a soli 9 anni, ma la famiglia rifiutò perché Camila avrebbe dovuto viaggiare troppo. Qualche anno dopo, però, la Giorgi prese lo stesso il volo, andando a giocare e allenarsi in Spagna, in Francia e a Miami, prima di fare ritorno in Italia nel 2013.

Moda e social, le altre passioni di Camila Giorgi

Se dal padre ha ereditato la passione per lo sport, dalla madre Claudia Fullone ha preso la passione per la moda. Fashion designer, la Fullone da tempo disegna i completi con cui la figlia gareggia nel circuito del grande tennis internazionale. La stessa Giorgi ha ammesso di immaginare per sé un futuro nel mondo della moda, una volta appesa la racchetta al chiodo. Per ora fa da testimonial al brand Giomila, che chiamato così dalla crasi del cognome e del nome della stessa Giorgi. Tra una gara e l’altra, inoltre, la tennista cura con grande attenzione la sua immagine, come si può intuire anche dal suo seguitissimo profilo Instagram (oltre 500mila follower).

Attualmente single, la Giorgi è stata fidanzata con il tennista Giacomo Miccini: nel 2017 i due si lasciarono dopo essere stati vicini al matrimonio.

SPORTEVAI