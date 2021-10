WTA Tenerife: Camila Giorgi travolge Danka Kovinic e va nei quarti di finale

21-10-2021 18:17

Una Camila Giorgi oggi inarrestabile ha letteralmente travolto la montenegrina Danka Kovinic nel secondo turno del WTA sul cemento outdoor di Tenerife, Isole Canarie. 6-1 6-2 il punteggio a favore della tennista marchigiana, numero 36 del mondo, che in poco meno di un’ora e 10 minuti di gioco ha lasciato solo due turni di servizio alla sua avversaria, numero 74 del ranking WTA.

Nel primo set Camila è volata in un amen sul 5-0, poi ha concesso il primo game del match a Danka, per poi però chiudere immediatamente il parziale in poco più di mezz’ora vincendo l’ultimo game a zero.

Nel secondo set l’azzurra ma sul 3-0 con doppio nreak, qui perde per la prima e unica volta il servizio nel match e la montenegrina si riavvicina sul 3-2 poi, per finire, un altro sprint di Camila le regala la vittoria al primo match point e l’accesso ai quarti dove troverà la vincente della partita tra la belga Greet Minnen e l’olandese Arantxa Rus.

