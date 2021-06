Dalla Francia all'Arabia e al Qatar: lo strano destino di Jardim e Blanc

Strani destini, quasi impronosticabili. Cinque anni fa Leonardo Jardim e Laurent Blanc si davano battaglia sul terreno di caccia della Ligue 1. Il tecnico lusitano, alla guida di un sorprendente e brillante Monaco, prova ad insidiare il trono del PSG che in terra transalpina era riuscito a consolidare ancora di più il proprio dominio all’interno dei confini nazionali.

Oggi il loro mondo, quantomeno quello sportivo, si è completamente capovolto. Jardim, proprio in questi giorni, ha raggiunto l’accordo per diventare l’allenatore dell’Al-Hilal, attuale capoclassifica della Saudi Professional League.

Una nuova avventura in Arabia per il portoghese, un ritorno in panchina per il francese che in carriera ha vestito anche le maglie di Inter e Manchester United. Blanc, lo scorso dicembre, è diventato il tecnico dell’Al-Rayyan dopo ben quattro anni di assoluta inattività. La sua carriera d’allenatore conclusasi temporaneamente dopo tre titoli vinti con il Paris riparte dunque dallo scenario della Qatar Stars League.

Confinare il lavoro dei due allenatori in questione al territorio nazionale sarebbe altamente riduttivo. Parliamo infatti di due tecnici che nel corso della loro carriera hanno raggiunto grandi livelli anche in Champions League.

Il lusitano, dopo aver lanciato Mbappè in prima squadra, ha raggiunto il penultimo atto della Coppa dei Campioni nella stagione 2016-2017 inchinandosi al cospetto della Juventus di Allegri.

Uno step indietro si è arrestata la corsa europea dei parigini che con Blanc al timone non hanno mai superato lo scoglio dei quarti di finale.

Oggi la musica è radicalmente diversa. Da quella da brividi che precede le grandi notte europee agli inediti scenari dei campionati saudita e qatariota. Per entrambi una nuova avventura. Una nuova storia da scrivere.

OMNISPORT | 02-06-2021 21:39