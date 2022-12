Dalla Spagna: Neymar assolto dall'accusa di frode

13-12-2022 19:23

Neymar può rilassarsi almeno dal punti di vista giudiziario dopo un periodo veramente intenso: dopo che il Brasile è stato eliminato ai quarti di finale del Mondiale in Qatar per mano della Croazia e le polemiche che da sempre accompagnano O’Ney nel corso della propria carriera, dalla Spagna arriva un annuncio molto bello per il campione verdeoro.

Il giocatore brasiliano, che al momento è in forza ai francesi del Paris Saint-Germain, è stato assolto nel processo per frode e corruzione nel quale si trovava indagato insieme al padre, alla madre, all’ex presidente del Santos Odilio Rodrigues e gli ex dirigenti del Barcellona Sandro Rosell e Josep Bartomeu.

Stando all’idea dell’accusa, Neymar e gli imputati avrebbero modificato e nascosto la vera cifra del passaggio dal Santos al Barcellona del campione, avvenuta proprio nel 2013.