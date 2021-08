Dalle 300 presenze in Serie A alla panchina del Padova: Rossettini si ritira

L’esordio in Serie A Luca Rossettini non lo scorderà mai: è il settembre del 2007, all’Artemio Franchi di Siena arriva il Milan. Lui, reduce da una panchina contro la Roma, viene schierato dal primo minuto da Andrea Mandorlini, in una gara che terminerà 1-1 con le reti di Maccarone e Nesta.

Da quel momento in poi Rossettini non lascerà praticamente mai il campo, totalizzando 300 presenze in massima serie: non un numero da tutti, anzi. Nella giornata di ieri, però, ha detto basta: a 36 anni, compiuti a maggio, il difensore ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e di iniziare una nuova avventura.

La sua vita calcistica sul rettangolo verde, passata a difesa del risultato con le maglie di Siena, Cagliari, Bologna, Torino, Genoa, Chievo Verona e Lecce in A, è finita proprio dove è iniziata, nella sua città natale: Padova. A gennaio, dopo l’esperienza in Puglia, Rossettini aveva fatto le valigie ed era tornato a casa, in Serie C, totalizzando 24 presenze tra regular season e Playoff con i biancoscudati.

Da lì era partito tutto, nella stagione 2004/05, nel Girone B di Serie C1, dopo aver esordito contro il Cittadella nel novembre 2004. Il club veneto ha comunicato ufficialmente la decisione di Rossettini, svelando il suo futuro:

“Il Calcio Padova informa che Luca Rossettini è stato nominato nuovo mister dell’Under 17 biancoscudata. Dopo una lunga carriera da calciatore coltivata, iniziata e terminata con la maglia del Calcio Padova, e dopo una lunga militanza in Serie A, Luca Rossettini passa al ruolo che da molto tempo considerava il naturale prosieguo di quanto fatto in campo finora”.

Allenerà l’Under 17 del Padova, aiutando i giovani calciatori a inseguire il proprio sogno: lo stesso che lo ha visto protagonista nel calcio italiano, con 300 presenze in Serie A e non solo.

12-08-2021