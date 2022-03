Dall'Inghilterra: una pretendente spinge per Fabian Ruiz del Napoli

03-03-2022 17:36

Il Napoli si sta interrogando riguardo al futuro di Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo conteso al momento da mezza Europa. Se fino a poco fa le spagnole Barcellona e Real Madrid sembravano in pole position per acquistarlo in estate, ora Fourfourtwo riporta del fortissimo interessamento dell’Arsenal di Mikel Arteta.

In scadenza di contratto nel 2023, Fabian Ruiz non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con i partenopei, e non sembrano al momento esserci margini di trattativa. Dunque, è altamente probabile che il Napoli si decida a lasciarlo andare a giugno a fronte di un’offerta di circa 40-50 milioni di euro, anche se la cifra potrebbe essere anche inferiore.

OMNISPORT