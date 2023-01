Dani Alves dal carcere: “Supererò anche questa”

L'ex giocatore di Barcellona e Juventus è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale durante una serata in un locale

30-01-2023 12:22

Dani Alves parla dal carcere spagnolo dove è detenuto con l’accusa di violenza sessuale. Le sue parole sono riportate da La Vanguardia: “Accetterò qualunque cosa accada. Sono uscito di casa quando avevo appena 15 anni. Ho superato situazioni molto difficili e complicate nella mia vita, passerà anche questa. Niente mi spaventa”.

Gli avvocati del brasiliano sono intanto al lavoro per farlo uscire dal carcere in attesa del processo. Il terzino è stato accusato da una ragazza di violenza sessuale nel bagno pubblico, durante una serata in un locale. Rischia parecchi anni di carcere.