Daniel Cappelletti resta in biancorosso

Cambio di squadra, ma non di colori e di regione, per Daniel Cappelletti.

Il difensore classe ’91, che nell’ultima stagione ha giocato in Serie B con il Padova, è infatti un nuovo giocatore del Vicenza, società con cui ha sottoscritto un contratto di due anni.

Questo il comunicato del club berico: "La società LR Vicenza comunica che il calciatore Daniel Cappelletti ha sottoscritto un accordo biennale. Cappelletti, difensore classe '91, nell'ultima stagione ha registrato 30 presenze in Serie B con il Padova, siglando 4 reti. In carriera ha centrato due promozioni in Serie B con Padova e Cittadella, vestendo anche le maglie di Sudtirol, Juve Stabia e Sassuolo.

Benvenuto Daniel!”.

SPORTAL.IT | 04-07-2019 19:31