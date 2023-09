Daniele Scardina torna su Instagram, la prima foto dopo l'operazione alla testa e l'emorragia: come prosegue la riabilitazione

Nuovo post su Instagram del fratello che gli è sempre accanto: Daniele Scardina sta bene e continua il suo percorso di riabilitazione

Ultimo aggiornamento 28-09-2023 11:32

Se dovessimo condensare in una sola parola, ciò che Daniele Scardina ha scritto e ha voluto esprimere attraverso questo messaggio dopo l’inevitabile silenzio di mesi di assenza e di attese, quale risulterebbe la più adatta? Forza non basta, contro una sorte così per un uomo che ha abbracciato una filosofia di vita come il pugilato, che ha messo la fede sul ring e la consapevolezza e il sentirsi un privilegiato – pur avendo forgiato il suo talento – a servizio della famiglia della boxe e di quanti avevano un bisogno, una necessità.

Non è solo forza, no. Si tratta anche di fiducia, amore, costanza e volontà. Ed è solo quel che trapela, si avverte appena. Perché le verità appartengono a lui, come ai suoi cari, soprattutto suo fratello Giovanni che gli è stato sempre accanto.

Il ritorno di Scardina sui social

King Toretto, come lo chiamano, ha deciso di scrivere, di essere di nuovo presente sui social in primis per esprimere riconoscenza nei riguardi quanti lo hanno sempre seguito con affetto, stima e affetto. Daniele è un personaggio pubblico, divenuto popolare grazie alla sua partecipazione a talent come Ballando con le Stelle e anche di riflesso per il suo legame sentimentale, ormai archiviato, con Diletta Leotta.

Dopo quel drammatico malore accusato in una palestra di Buccinasco, durante un allenamento come un altro, la corsa all’Humanitas dell’ambulanza, l’intervento e la riabilitazione seguita, Scardina ha voluto condividere le sue sensazioni a distanza di mesi.

Il post su Instagram: “Lottavo per sopravvivere”

Ha saputo, come sempre, infondere ottimismo. Anche attraverso la scelta di una foto che lo ritrae con un sorriso che rimane il segno più esplicito di quella intensità che ha sempre dimostrato, sul ring e nei suoi interventi pubblici.

“Sarebbe bello essere qui oggi per dirvi di aver raggiunto il traguardo. Purtroppo non è ancora così, ma sono un uomo di Fede e penso che il bello sia proprio questo:

stupirmi di me stesso a ogni miglioramento ed essere grato per essere qui a scrivervi questo messaggio quando pochi mesi fa lottavo per sopravvivere. La riabilitazione richiede tanto duro lavoro sia fisico, sia mentale e questo non mi permette di rispondere a tutti i vostri messaggi di incoraggiamento e supporto, ma piano piano lo farò. Vi ringrazio infinitamente per l’affetto e il sostegno che mi avete sempre dimostrato, anche quando non potevo vederlo e sentirlo. I’m coming back!

❤️👊🏽❤️🙏🏼”

Il ruolo del fratello Giovanni

Sono tante le persone che amano e che hanno dimostrato la propria vicinanza nei suoi riguardi. Ma a rimanere sempre accanto a Daniele sono stati i suoi cari, i manager e soprattutto Giovanni che ha diffuso le notizie, essenziali e puntuali, sullo stato di salute e i progressi del pugile di Rozzano.

L’ultima è la fotografia che li ritraeva insieme, vicini. A due mesi e più da quel drammatico malore che lo aveva portato al ricovero e all’operazione alla testa all’Humanitas di Rozzano, lo scorso 28 febbraio, Daniele Scardina è uscito dalla terapia intensiva e sta seguendo un percorso riabilitativo specifico in una struttura riabilitativa specializzata, nelle vicinanze di Lecco.

La prima foto dall’operazione

Come sempre è stato Giovanni a pubblicare il primo scatto, ad aggiornare, a intessere quel tessuto di affetto e vicinanza che non è mai mancato nei riguardi di King Toretto. Dal suo malore e dalla sua operazione, gli aggiornamenti sono toccati al fratello che ha raccolto, allo stesso modo, l’amore che Scardina ha seminato e che sta raccogliendo anche attraverso testimonianze continue di amici, estimatori, semplici ammiratori che hanno imparato a conoscerlo e a seguirlo nel corso della sua carriera pugilistica. E come personaggio pubblico, capace di conquistare un pubblico distante da quello sportivo, come quando partecipò a Ballando con le stelle.

Su Instagram, Giovanni Scardina aveva scritto una dida eloquente, accompagnando l’unica foto condivisa di suo fratello dopo l’operazione alla testa e l’avvio della riabilitazione:

“Ecco non potevo ricevere regalo più bello, tenerti al mio fianco. Dio ha ascoltato le mie, le nostre preghiere… adesso sei qui con me questo è il compleanno più bello con la foto più bella che io possa desiderare. Continua a combattere campione. Dani sta bene, sicuramente la strada è ancora lunga ma la cosa buona e certa che lui c’è. Grazie a tutti degli auguri e grazie a tutti soprattutto per starci vicino”.

La riabilitazione di Scardina

Adesso il pugile si trova in una struttura riabilitativa. La degenza di Daniele proseguirà ancora a lungo, da quanto ha scritto egli stesso in questo nuovo post, non sappiamo quanto: il tempo e il percorso in questa clinica saranno dei validi alleati perché Scardina recuperi progressivamente, dopo quanto accaduto.

Oltre i bollettini, il suo presente è quello di un uomo che ha superato una situazione clinica delicatissima, come avevano evidenziato suo fratello Giovanni e il manager negli interventi successivi al malore.

Il malore e l’intervento alla testa

Dal 28 febbraio scorso, Scardina era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’istituto di Rozzano, a seguito del malore accusato negli spogliatoi della palestra di Buccinasco dove si stava allenando, in vista dell’appuntamento con una nuova sfida personale e sportiva, sul ring. E quell’operazione importante, per ridurre l’ematoma alla base del capo.

Una sequenza di eventi veloce, senza fiato, ma di immenso dolore, apprensione e speranza per i suoi familiari che lo hanno assistito con affetto dopo il crollo: i soccorsi, la corsa contro il tempo e il delicato intervento, alla testa, presso l’Humanitas dove è stato trasferito in ambulanza dal centro sportivo dove, appena concluso l’allenamento, aveva accusato i sintomi.

