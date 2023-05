Daniele Scardina, la prima foto dopo l'operazione alla testa con il fratello Giovanni: "Il regalo più bello"

Nuovo post su Instagram del fratello che gli è sempre accanto: Daniele Scardina sta bene e continua il suo percorso di riabilitazione

Ultimo aggiornamento 15-05-2023 12:12

La fotografia li ritrae insieme, vicini. Come è sempre stato. Daniele e Giovanni Scardina sono una cosa sola, unica. Sono sempre stati uniti. Nel bene e nel male, nelle prove che la vita ha messo loro davanti.

A due mesi e più da quel drammatico malore che lo aveva portato al ricovero e all’operazione alla testa all’Humanitas di Rozzano, lo scorso 28 febbraio, Daniele Scardina è finalmente fuori dalla terapia intensiva e sta seguendo un percorso riabilitativo specifico in una struttura riabilitativa specializzata, nelle vicinanze di Lecco.

Questa nuova foto che li vede insieme è un atto di gratitudine, ma anche di tenacia, amore e lealtà nei riguardi di quanti lo hanno sostenuto e hanno atteso, in questo tempo dilatato che Daniele fosse fuori pericolo.

Daniele Scardina, la prima foto dall’operazione

Come sempre è stato Giovanni a pubblicare questo scatto, ad aggiornare, a intessere quel tessuto di affetto e vicinanza che non è mai mancato nei riguardi di King Toretto. Dal suo malore e dalla sua operazione, gli aggiornamenti sono toccati al fratello che ha raccolto, allo stesso modo, l’amore che Scardina ha seminato e che sta raccogliendo anche attraverso testimonianze continue di amici, estimatori, semplici ammiratori che hanno imparato a conoscerlo e a seguirlo nel corso della sua carriera pugilistica. E come personaggio pubblico, capace di conquistare un pubblico distante da quello sportivo, come quando partecipò a Ballando con le stelle.

Su Instagram, Giovanni Scardina ha scritto una dida eloquente:

“Ecco non potevo ricevere regalo più bello, tenerti al mio fianco. Dio ha ascoltato le mie, le nostre preghiere… adesso sei qui con me questo è il compleanno più bello con la foto più bella che io possa desiderare. Continua a combattere campione. Dani sta bene, sicuramente la strada è ancora lunga ma la cosa buona e certa che lui c’è. Grazie a tutti degli auguri e grazie a tutti soprattutto per starci vicino”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Real Estate Miami (@gioscardina)

La riabilitazione di Scardina

Adesso il pugile si trova in una struttura riabilitativa in provincia di Lecco (anche Alex Zanardi iniziò il suo percorso in una clinica specializzata lì), secondo quel che aveva anticipato il Corriere della Sera.

La degenza di Daniele proseguirà ancora a lungo, non sappiamo quanto: il tempo e il percorso in questa clinica saranno dei validi alleati perché Scardina recuperi progressivamente, dopo quanto accaduto. Oltre i bollettini, il suo presente è quello di un uomo che ha superato una situazione clinica delicatissima, estremamente critica e come ha evidenziato suo fratello Giovanni, nel post, “sicuramente la strada è ancora lunga da fare”.

Il malore e l’intervento alla testa

Dal 28 febbraio scorso, Scardina era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’istituto di Rozzano, a seguito del malore accusato negli spogliatoi della palestra di Buccinasco dove si stava allenando in vista dell’appuntamento con una nuova sfida personale e sportiva, sul ring. E quell’operazione importante, per ridurre l’ematoma.

Una sequenza di eventi veloce, senza fiato, ma di immenso dolore, apprensione e speranza per i suoi familiari che lo hanno assistito con affetto dopo il crollo: i soccorsi, la corsa contro il tempo e il delicato intervento, alla testa, presso l’Humanitas dove è stato trasferito in ambulanza dalla palestra di Buccinasco dove ha accusato i sintomi.

