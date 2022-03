Daniil Kvyat non accetta le regole FIA: non correrà nel 2022

07-03-2022 23:17

La stagione agonistica dell’ex F1 Daniil Kvyat, in passato al volante di Red Bull, Toro Rosso e, dopo il cambio nome, Alpha Tauri, è finita ancor prima di iniziare. Il pilota russo avrebbe dovuto competere nel World Endurance Championship con la sua scuderia, la G-Drive Racing. La scuderia russa come sponsor ha ovviamente Gazprom, al centro di numerose polemiche dopo le terribili vicende belliche che stanno coinvolgendo Russia e Ucraina.

La FIA, come molte altre federazioni, che chiesto a tutti i piloti di firmare un documento nel quale si prende ufficialmente le distanze da quanto sta succedendo, correndo senza bandiera russa come piloti neutrali. Una decisione questa che non è andata giù a Kvyat, che dunque ha preferito non correre.

Proprio come Kvyat ha fatto il suo compagno di squadra e connazionale Ruslan Rusinov. La scadenza era la mezzanotte (ora Europea) del 4 marzo e nessun documento a riguardo è arrivato, come ha riferito domenica il sito olandese RacingNews365.com.

OMNISPORT