Danilo Petrucci, per lui due offerte dalla Superbike

La stagione in Motogp di Danilo Petrucci non sta andando proprio come ci si aspettava. Attualmente, la sua permanenza nel team KTM Tech 3 di Hervé Poncharal è tutt’altro che scontata, ma per il terano, uno dei pochi piloti in griglia che può vantare delle vittorie in Motogp, si stanno aprendo altre possibili opzioni.

Come scrive il sito GPOne.com, infatti, sembra che due top team ufficiali di Superbike si siano fatte avanti per mettere Petrux sotto contratto, anche se il diretto interessato vuole aspettare almeno fino alla doppietta in Stiria al Red Bull Ring.

Le doti tecniche di Petrucci sono fuori discussione, e i problemi tra lui e KTM sarebbero puramente economici. Il miglior risultato di Danilo in questa stagione è un quinto posto a Le Mans.

OMNISPORT | 09-07-2021 19:48