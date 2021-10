David Brooks annuncia: "Ho il linfoma di Hodgkin, tornerò presto"

David Brooks deve fermarsi. Il ventiquattrenne centrocampista del Bournemouth aveva lasciato il ritiro del Galles per un problema di salute. Problema che purtroppo si è rivelato molto serio.

Ad annunciarlo ufficialmente tramite i suoi canali social è stato lo stesso Brooks, che prima di tornare a giocare dovrà vincere la partita più importante, quella contro il linfoma di Hodgkin: “Questo è un messaggio molto difficile da scrivere per me. Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin al secondo stadio e inizierò un ciclo di trattamenti la prossima settimana”.

Brooks non ha però alcuna intenzione di arrendersi e punta già a tornare in campo nel più breve tempo possibile: “Anche se questo è stato uno shock per me e la mia famiglia, la prognosi è positiva e sono fiducioso che mi riprenderò completamente e tornerò a giocare il prima possibile. Vorrei ringraziare medici, infermieri, consulenti e personale che mi hanno trattato con professionalità, calore e comprensione durante questo periodo”.

Decisivo per la rapida diagnosi della malattia è stato l’intervento dello staff medico del Galles, a cui vanno i più sentiti ringraziamenti di Brooks: “Non vedo l’ora di rivedervi tutti e di praticare lo sport che amo molto presto”.

OMNISPORT | 13-10-2021 18:14