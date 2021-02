Davide Vagnati non si sbilancia sul futuro di Belotti

“Non sono certo venuto al Torino per passare alla storia come colui che venderà Belotti”. Con queste parole il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati aveva liquidato pochi giorni fa il delicato tema della trattativa per il rinnovo del contratto del capitano granata, che andrà a scadenza nel giugno 2022.

La delicatissima situazione di classifica del Torino mette però inevitabilmente in secondo piano ogni discorso sul futuro, così lo stesso Vagnati ha pronunciato frasi ben più prudenti prima della partita contro l’Atalanta:

“Andrea è un giocatore fondamentale, per lui le porte sono sempre aperte – ha detto l’ex dirigente della Spal – Dobbiamo continuare il rapporto e ci siederemo serenamente per andare incontro alle esigenze del nostro capitano”.

OMNISPORT | 06-02-2021 15:19