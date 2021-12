De Bruyne: "Non sono al top dopo il Covid"

17-12-2021 14:20

Al Mirror, De Bruyne ha raccontato la sua disavventura col Covid: “Sono stato parecchio male per 4 giorni. Sono andato via dalla mia famiglia perché non volevo trasmettere il virus a mia moglie e ai miei figli. Poi era davvero difficile vederli solo attraverso i vetri e le porte. Ad ogni modo sono rimasto sempre in movimento a parte quando sono stato davvero poco bene. Diciamo che sentivo come se avessi l’influenza, anche se a dirla tutta non l’ho mai avuta. Avevo la febbre la sera e ho perso gusto e olfatto. Al quinto giorno stavo bene ma dovevo comunque aspettare 10 giorni dell’isolamento”.

De Bruyne è guarito dal Covid ma non è ancora al top: “Sto tornando piano piano, ho giocato qualche spezzone ma a volte sento che dopo due o tre scatti non sono ancora al 100%. Il mio corpo si sta adattando, lo sento. Sento che ho avuto il Covid”.

OMNISPORT