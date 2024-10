De Gea pararigori nel segno della D come Donnarumma, Dida, Dudek, Diogo Costa e Duckhadam

Il portiere della Fiorentina eroe dal dischetto col Milan ma ieri Gazzaniga del Girona ha fatto meglio, neutralizzando tre penalty contro il Bilbao

Non sappiamo cosa sarebbe successo se a tirare ieri i due rigori assegnati al Milan al Franchi fosse stato Pulisic, come voleva Fonseca, ma sappiamo che comunque De Gea è stato un fenomeno nell’ipnotizzare prima Theo Hernandez e poi Abraham dal dischetto. Non una novità per l’ex Manchester United che era stato decisivo già nello scorso agosto, in occasione della gara di ritorno nel preliminare di Conference League dei viola contro la Puskas Academy. Il doppio confronto si era chiuso in parità, dopo che de Gea aveva tenuto a galla i suoi già durante i tempi regolamentari. Ma ai rigori si era superato, volando sul tiro dal dischetto di Szolnoki e regalando alla Fiorentina il passaggio del turno. D come De Gea ma anche come Diogo Costa, Donnarumma o Dudek o Dida o Duckhadam, altri portieri diventati eroi per i rigori parati.

Il record di Gazzaniga col Girona

Ieri però c’è chi ha fatto meglio di De Gea. Si tratta di Paulo Gazzaniga, 32enne portiere del Girona, che ha parato tre rigori a tre diversi calciatori dell’Athletic Bilbao nel match poi vinto per 2-1. Nel primo tempo ha neutralizzato il tiro dal dischetto dell’ex Torino Berenguer, nella ripresa ha prima detto no a Iñaki Williams e sulla ripetizione ordinata dall’arbitro si è ripetuto su Ander Herrera.

Da Diogo Costa a Donnarumma, i rigori agli Europei

Si diceva della D magica dal dischetto. Ne è un esempio quanto visto agli ultimi due europei. In Germania il portiere del Portogallo Diogo Costa ne ha parati tre alla Slovenia ma ancor più pesanti quelli neutralizzati da Donnarumma nella finale di Wembley del 2021. Ai rigori con l’Inghilterra, dopo il palo di Rashford, ci furono le respinte decisive di Gigio prima su Sancho e poi su Saka.

Dudek incubo del Milan

Andando indietro nel tempo i milanisti non dimenticheranno mai Jerzy Dudek, che nella finale di Champions del 2005 regalò il trionfo al Liverpool di Benitez. Il portiere polacco dopo la parata su Pirlo indusse Serginho a sparare fuori confondendolo con un balletto sulla linea e poi neutralizzò il tiro dagli 11 metri di Shevchenko.

Dida eroe di Manchester

E come dimenticare Dida? Il portiere brasiliano nella finale di Champions del 2003 contro la Juve a Manchester consegnò ad Ancelotti la prima delle tante coppe della sua carriera, ipnotizzando nell’ordine Zalayeta, Montero e Trezeguet. Infine il vero recordman, il rumeno Helmuth Duckadam, l’unico portiere in grado di parare tutti i rigori calciati dagli avversari in una finale europea il 7 maggio del 1986, che portò la Steaua Bucarest a trionfare 2-0 ai rigori conro il Barcellona di Terry Venables, parandone 4. Rientrato in patria e celebrato come una star, appena pochi mesi dopo, la sua stella si sarebbe eclissata per sempre, in circostanze misteriose e mai del tutto chiarite.

Ricoverato d’urgenza in ospedale a Bucarest, dove sarebbe stato tenuto 2 mesi, Duckhadam rischiò l’amputazione del braccio destro, salvandosi solo grazie alla bravura dei medici. Ripresi gli allenamenti prima della fine dell’anno solare, quelle braccia non saranno più quelle di un tempo. Smise a soli 26 anni, lui che per primo etichettò il cognome con la D di Dischetto.