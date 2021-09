De Ligt, niente posto fisso nell'Olanda: "De Vrij è un campione"

Dopo il flop ad Euro 2020 la Federazione olandese ha scelto di affidarsi ancora a Louis Van Gaal.

Il santone del calcio Orange è al terzo mandato sulla panchina della nazionale con la missione di qualificarsi per Qatar 2022.

Rispetto all’Europeo Van Gaal ha ritrovato Virgil Van Dijk. Il muro difensivo del Liverpool si è subito ripreso una maglia da titolare nella linea di difesa tornata a quattro dopo il mal riuscito esperimento di De Boer della difesa a tre.

Al fianco di Van Dijk si stanno alternando Stefan De Vrij e Matthijs De Ligt. L’interista e lo juventino sembrano quindi in concorrenza per un posto da titolare, ma il bianconero non pare avvertire la pressione.

Intervistato da ‘NOS – voetbalprimeur.nl’, anzi, l’ex capitano dell’Ajax ha speso belle parole per il collega: “Stefan è in gran forma ed è un grande difensore, lo sta dimostrando anche all’Inter. Van Gaal poi farà la scelta che riterrà essere la migliore. Chi non gioca deve supportare l’altro e io lo farò sempre. Penso che Stefan farebbe lo stesso con me. È importante che si aiuti il proprio compagno, anche se partiamo dalla panchina. Abbiamo un obiettivo comune, quello di raggiungere la Coppa del Mondo. Dobbiamo pensare solo a questo: le rivalità personali non aiutano”.

OMNISPORT | 06-09-2021 09:37