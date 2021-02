De Ligt ringrazia la Serie A: "Mi ha migliorato, Pirlo era un modello"

Superato il problema alla spalla ed il Covid-19, Matthijs De Ligt nelle ultime settimane si è ripreso il suo posto da titolare al centro della difesa bianconera complici anche gli infortuni di Bonucci e Chiellini.

Il giovane centrale olandese continua così il suo percorso di crescita tanto che, intervistato da ‘Sky Sport’, ringrazia la Juventus ed il nostro campionato.

“La Serie A mi ha migliorato tatticamente. Ora conosco tutti i giocatori, è più facile. Voglio migliorare sempre di più. Da Bonucci e Chiellini prendo visione di gioco e marcatura”

Quando era più piccolo però De Ligt studiava da regista e uno dei suoi modelli era proprio Andrea Pirlo, oggi suo allenatore.

“Quando giocavo nell’Ajax, sotto i 14 anni, giocavo sempre a centrocampo come vertice basso e avevo due esempi, Busquets e Pirlo. Di Pirlo ho visto tanti video, mi piaceva come giocatore, è stato un grande esempio per me”.

De Ligt infine si sofferma sulla corsa Scudetto a cui, oltre a Juventus, Inter e Milan, l’olandese iscrive altre due squadre.

“C’è tanta concorrenza per lo Scudetto: noi, l’Inter, il Milan, la Roma e l’Atalanta siamo tutti in corsa”.

