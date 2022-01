De Minaur orgoglioso per la vittoria contro Berrettini

02-01-2022 20:32

Alex De Minaur ha commentato orgoglioso la vittoria contro Matteo Berrettini all’esordio in Atp Cup a Sydney: ““Questo campo tira fuori il mio meglio. Non si tratta di quante volte cadi, ma di quante volte ti rialzi. In tutta la mia carriera ho avuto alcune battute d’arresto, ma sono sempre tornato”.

“Ho lavorato molto duramente per essere qui e sono nella migliore forma della mia vita.Sono pronto per una grande stagione”, ha concluso De Minaur, che con la sua vittoria ha dato il via alla rimonta dell’Australia contro l’Italia.

OMNISPORT