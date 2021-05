De Paul aspetta offerte: "Quello che dovevo dire l'ho detto"

Rodrigo De Paul aspetta offerte. Il centrocampista argentino, valutato dall’Udinese 35 milioni di euro, è stato tra i giocatori più positivi in Serie A in questa stagione: “Quel che dovevo dire l’ho detto al club, al procuratore. Ma non so dire di più. Ormai mi sono abituato al fatto che si parli di me. Qui però la gente mi vuole bene e io ora sono il capitano di questa squadra”.

Su di lui c’è mezza Serie A, ma anche diversi club esteri: “So che ci sono squadre interessate, ma ho in testa solo la partita di domenica”.

I tanti assist decisivi: “I numeri sono importanti. Io ho sempre amato fare gli assist. E fare chilometri. Recuperare un pallone è bellissimo e questo conta. Ecco, se devo dire una cosa, lavoro per migliorarmi e diventare uno che può fare due tipi di ruolo: offensivo e difensivo. Ora penso di essere completo”, sono le parole alla Gazzetta dello Sport.

OMNISPORT | 21-05-2021 10:59