De Siervo replica a De Laurentiis: "La Supercoppa si giocherà"

La volontà di Aurelio De Laurentiis di rinviare la Supercoppa Italiana rimarrà tale. Juventus-Napoli si giocherà regolarmente il prossimo 20 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

A confermarlo è stato Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, organizzatrice della competizione, a margine della presentazione del nuovo album ‘Calciatori’ Panini.

“La Supercoppa si giocherà. C’è stata questa provocazione, ma è stato un fuoco di paglia. Calendario e campionato sono cose sacre, sono impegni che verranno rispettati”.

In mattinata si era diffusa la notizia che nei giorni scorsi il presidente del Napoli avesse chiesto il rinvio della partita per questioni di calendario e per l’assenza dei tifosi.



OMNISPORT | 12-01-2021 12:59