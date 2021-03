De Vico esalta Pozzecco: "È un allenatore top"

Sfida apparentemente impossibile per Varese, fanalino di coda del campionato atteso dall’impegno contro la Dinamo Sassari.

A presentare la partita è stato Niccolò De Vico, che ha svelato di provare una stima particolare per il coach dei sardi Gianmarco Pozzecco.

De Vico racconta un retroscena: “Ci aspetta una partita contro una delle squadre più forti e più in forma di tutto il campionato. Sassari è una formazione che ogni anno riesce a fare bene grazie ad un gioco concreto, divertente ed entusiasmante. Merito di questo va al loro allenatore, Gianmarco Pozzecco, che ho conosciuto quando ero a Biella in A2. Ai tempi lui allenava Capo d’Orlando e mi è subito piaciuto perché cercava di entrare in sintonia non solo con i suoi giocatori ma anche con quelli della squadra avversaria. Ero solo un ragazzo e il fatto che sia venuto a parlarmi mi ha fatto molto piacere. Negli ultimi anni, alla guida della Dinamo, sta ottenendo ottimi risultati; è un allenatore che fa del carisma il proprio punto di forza, ma allo stesso tempo ha un bagaglio tecnico-tattico di valore. Tutto questo è ben visibile nell’impronta marcata che ha dato alla sua Sassari”.

La situazione di classifica non permette però ai lombardi di fare calcoli: “Sarà una partita difficilissima, ma in questo momento non dobbiamo guardare chi abbiamo davanti ma pensare ad entrare in campo con umiltà e a testa alta cercando di dare il massimo in ogni occasione. La nostra situazione è grave, siamo ultimi in classifica ed è molto frustrante perché lavoriamo tanto in palestra tutti i santi giorni senza ottenere risultati. Vogliamo salvarci con tutte le nostre forze, questo è il solo obiettivo che abbiamo in testa. Domani metteremo in campo tutta la nostra energia per sopperire alla forza ed al talento di Sassari. Non abbiamo più alibi

