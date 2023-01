De Zerbi, altra grande vittoria contro il Liverpool di Klopp

Il Brighton ha eliminato i Reds ai sedicesimi di FA Cup

29-01-2023 17:29

Roberto De Zerbi concede il bis: il suo Brighton ha nuovamente battuto il Liverpool di Jurgen Klopp. Dopo il trionfo in campionato, i Seagulls hanno piegato per 2-1 i Reds anche nei sedicesimi di finale della FA Cup, estromettendoli dalla prestigiosa competizione.

De Zerbi ha esultato grazie alle reti di Dunk e Mitoma, che hanno ribaltato il vantaggio iniziale del Liverpool firmato da Elliott. In grande ritardo in campionato e eliminato dalla coppa, a Klopp non resta ora che la Champions League: a febbraio in programma l’ottavo di finale contro il Real Madrid.