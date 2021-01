De Zerbi: "La Lazio è più forte e noi non siamo al meglio"

“La Lazio è più forte e se sta bene la possiamo patire”. Così Roberto De Zerbi ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta del suo Sassuolo per 2-1 contro i biancocelesti -. Abbiamo avuto qualche occasione per trovare il gol del raddoppio ma non l’abbiamo sfruttata. E poi siamo andati sotto dal punto di vista fisico. Abbiamo perso cinque partite solo con le squadre che ci precedono. Parlare dei singoli è doveroso perché il collettivo è fatto da ciascuno dei calciatori. Abbiamo fatto tanto ma possiamo fare molto di più. Considerando i due ultimi gironi la squadra ha totalizzato 62 punti posso ritenermi abbastanza soddisfatto, fermo restando che si può sempre migliorare”.

“Chi ci sposta gli equilibri davanti ha avuto un sacco di problemi – continua De Zerbi -, ma non voglio cercare scuse. Certo si poteva fare qualcosa di meglio anche senza di loro, ma siamo il Sassuolo e se giochiamo senza i nostri migliori calciatori al massimo, qualcosa ovviamente la paghiamo. Al netto della diplomazia con cui affronto i dopo partita sono il primo a essere arrabbiato per i risultati ottenuti nelle ultime partite. A me comunque diverte allenare la mia squadra. Possiamo migliorare, la squadra è forte e ha le caratteristiche giuste per giocare a calcio anche in stadi prestigiosi come questi. Oggi non prendo il mercato in considerazione, mi vedo ancora qua. Non è un argomento che in questo momento mi tocca”.

OMNISPORT | 24-01-2021 21:27