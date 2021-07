Deceuninck-Quick Step, Lefevere applaude la redenzione di Cavendish

Da un mesto addio alle corse ad eguagliare Eddy Merckx: gli ultimi mesi per Mark Cavendish sono stati a dir poco incredibili.

Con la maglia della Deceuninck-Quick Step lo sprinter dell’Isola di Man si è regalato una seconda giovinezza tornando a brillare in volata come non faceva da anni.

Il merito di tutto ciò va ovviamente alla voglia di non mollare mai del corridore inglese ma anche alla lungimiranza di Patrick Lefevere che, nonostante i dubbi, alla fine si è deciso a mettere sotto contratto “Cav” concedendogli una seconda possibilità.

Guardando a quello che sta facendo il britannico al Tour de France, si può dire che la fiducia riposta nell’ex Bahrain-Merida sia stata ampiamente ripagata: molto difficilmente il manager belga poteva aspettarsi che il classe 1985 alla tredicesima tappa della Grande Boucle avrebbe conquistato 4 successi di tappa raggiungendo il “Cannibale” al primo posto nel ranking dei plurivittoriosi al Tour.

“Nove mesi fa, non era più un corridore” ha ricordato emozionato Lefevere.

“Sono andato a cercarlo e la storia la conoscete tanto quanto me. Dopo aver vissuto quello che lui ha vissuto, non deve vincere, può vincere. È una grossa differenza rispetto a prima. È lo stesso corridore, ma meno stressato. Ora è sulle nuvole e questo è un sogno che diventa realtà” ha dichiarato il dirigente belga.

OMNISPORT | 10-07-2021 12:25