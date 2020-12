Delusione Napoli, tifosi su tutte le furie: Cacciateli

Un Napoli inguardabile si arrende quasi senza lottare alla Lazio. L’alibi delle tante assenze non placa l’ira dei tifosi azzurri sui social, che già durante la partita non nascondono la propria delusione per una prestazione davvero da dimenticare. Sul banco degli imputati, in particolare, ne finiscono due: il tecnico e un terzino.

Napoli, avvio da incubo

Nel primo tempo gli azzurri partono col freno a mano tirato e la Lazio trova subito il gol con Immobile. Sono tanti i commenti negativi sui social alla prestazione poco esaltante della squadra di Gattuso. “Napoli non pervenuto…sono senza parole”, scrive Matteo. “Ennesimo primo tempo regalato”, è la considerazione di un altro tifoso. Mentre Fabio non sa trattenere l’amarezza: “Ci confermiamo squadra che resuscita i morti”.

I consigli a Gattuso

Tanti anche quelli che danno consigli all’allenatore su come cambiare la partita. “Togliere subito Koulibaly, è già ammonito e a rischio infortunio”, suggerisce Domenico. “Dentro Demme per Fabian: è irritante”, è un’altra critica ricorrente. Qualcuno invita ad attingere alla panchina, nell’occasione piuttosto sguarnita, per pescare invece un jolly a sorpresa: “Lobotka potrebbe dare qualità al gioco”.

Napoli, caccia al responsabile

Arriva poi il raddoppio della Lazio e tutti concordano sulla necessità di una sostituzione: “Come ha fatto Rui a sbagliare quel passaggio in quel modo?”, chiede Vincenzo. “Cacciatelo. La colpa è di Gattuso che lo fa giocare. Ma che aspetta a toglierlo dal campo?”, è l’interrogativo di Edoardo. Si fa male Lozano e diversi tifosi invitano a un’altra mossa strategica: “Qui ci vuole una bella benedizione”. Ma per molti il principale responsabile è uno solo: “Gattuso via. Prestazione indecente. L’ennesima. Passaggi e passaggielli, inviti a nozze per la Lazio. Una delle peggiori espressioni del Napoli in questi anni. Altro che Champions o scudetto”. Un altro tifoso utilizza toni ancora più duri: “Uno schifo. Neanche ai tempi di Ancelotti uno spettacolo così deprimente”. E Mario guarda già a mercoledì: “Messi così male e con tanti infortunati, almeno regaleremo un sorriso ai tifosi del Toro, altra squadra che aspetta solo il Napoli per resuscitare”.

SPORTEVAI | 20-12-2020 22:42