Napoli: Gattuso ha rinunciato a 70 milioni per Fabian Ruiz

Se Fabian Ruiz è ancora un giocatore del Napoli è grazie a un intervento molto preciso e ostinato che Gennaro Gattuso ha operato nel corso dell’ultima estate.

Lo spiega ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui prima dell’inizio della nuova stagione alle porte del Napoli hanno bussato alcune importantissime pretendenti. Il club partenopeo ha infatti dovuto respingere l’offensiva di Real Madrid e Barcellona, disposte addirittura a investire 70 milioni di euro per riportare in Spagna il centrocampista oggi in maglia azzurra.

Tra i motivi che hanno indotto Aurelio De Laurentiis a dire di no a simili offerte spicca la grande fiducia che Gattuso ripone nei confronti del giocatore. Che infatti tornerà titolare questa domenica sera contro la Lazio, ancora a caccia del migliore utilizzo tattico nel nuovo Napoli del tecnico calabrese.

OMNISPORT | 20-12-2020 13:42