Derby, bufera social su ex Roma: sfottò dai giocatori Lazio

Il derby della capitale stravinto dalla Lazio ha lasciato strascichi importanti nel post partita. Una vittoria nella stracittadina romana è “la” vittoria per eccellenza, se arriva con la schiacciante superiorità dimostrata da Immobile e Luis Alberto allora la deriva social è assicurata.

I tifosi biancocelesti nella loro esultanza se la sono presa con una persona in particolare, l’ex Roma Ruggero Rizzitelli che aveva acceso la vigilia di Lazio-Roma con dichiarazioni pesanti. E anche alcuni giocatori della Lazio, vedi Caicedo e Cataldi, nel postare la loro esultanza post successo hanno rinfacciato all’ex giallorosso le sue parole pregara.

Cosa aveva detto Rizzitelli

L’ex attaccante della Roma aveva acceso l’avvicinamento al derby sbilanciandosi su quelli che sarebbero stati i valori in campo: “Venerdì abbiamo un’amichevole contro una piccola squadra. Non mi preoccupa, noi andiamo in difficoltà con le grandi”. Una frase forte, che già alla vigilia della partita aveva attirato su di se grande attenzione.

Cataldi e Caicedo non perdonano: “Meno male che era un’amichevole”

Social impazziti e #lazioroma in trend topic per diverse ore al primo post. Un derby vinto in maniera così schiacciante va festeggiato doppiamente in casa Lazio ancor di più se è possibile prendersi una bella rivincita sulle parole di Rizzitelli. E tra mille tweet, post e commenti, da parte dei tifosi biancocelesti in estasi, spuntano quelli festanti dei giocatori di Inzaghi che si sono evidentemente segnati le parole di Rizzitelli negli spogliatoi di Formello come “derby motivation”.

Il bomber di scorta Caicedo twitta così: “Meno male che era un’amichevole, ragazzi“, il post del Panterone accompagnato da due emoticon che ridono a crepapelle. Gli fa eco Danilo Cataldi, che in una storia Instagram ha scritto: “Piccola squadra… amichevole“.

Lazio: la rivincita social contro Rizzitelli

“Salvate il soldato laziale fracico Rizzitelli” è uno dei tweet più ironici della sponda biancoceleste che non lascia scampo all’ex giallorosso che finisce irrimediabilmente in tutte i commenti, meme e sfottò post derby. “Rizzitelli meglio di Nostradamus” scrive qualcuno, “Rizzitelli :Ti saluta Luis Alberto”, “Non capisco tutto questo entusiasmo, ragazzi. In fin dei conti era un’amichevole contro una piccola squadra. Noi invece andiamo in difficoltà contro le grandi”, “Io ve l’avevo detto che #Rizzitelli aveva ragione: un’amichevole contro una piccola squadra. Infatti, l’abbiamo vinta facile facile”.

SPORTEVAI | 16-01-2021 09:25