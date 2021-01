Lazio-Roma, Rizzitelli: "Non mi preoccupo, i giallorossi con le piccole vincono"

L’anticipo di Serie A della prossima giornata di campionato sarà il derby capitolino. Sia la Lazio che la Roma sono in cerca di risposte. I biancocelesti vorrebbero vincere la terza gara consecutiva, cosa mai accaduta quest’anno, i giallorossi i tre punti con una grande.

A proposito di squadre cosiddette grandi, a infiammare la piazza romana ci ha pensato Ruggiero Rizzitelli, ex giocatore della Roma. L’opinionista, al canale ufficiale del club, ha scherzato sulla stracittadina: “Venerdì abbiamo un’amichevole contro una piccola squadra. Non mi preoccupa, noi andiamo in difficoltà con le grandi”. I laziali hanno risposto per le rime, ma d’altronde il derby della Capitale è anche questo.

OMNISPORT | 11-01-2021 18:21