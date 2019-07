Derby di Bologna in Fiera: la rabbia dei tifosi Fortitudo

Dopo dieci anni torna il derby di Bologna in serie A e sta facendo discutere la proposta di giocare entrambe le stracittadine tra Virtus e Fortitudo nell'area della Fiera, con oltre 10.300 posti a sedere e incassi raddoppiati. Contrari all'iniziativa i tifosi della Fortitudo, in particolare la Fossa dei Leoni 1970, che con un duro comunicato ha respinto l'idea: "La chiacchiera che ronza sotto i portici da giorni è più fastidiosa delle zanzare in questo periodo. Come può il signor Baraldi arrogarsi il diritto di parlare per le due squadre di basket di Bologna? Possibile che la nostra amata Fortitudo accetti che questo personaggio parli anche a nome nostro? Noi ve lo diciamo chiaramente, caro signor Baraldi e cara Fortitudo, l’idea di un derby in fiera CI FA SCHIFO, e siamo convinti che la pensi così la stragrande maggioranza dei tifosi di entrambe le sponde!".

"Siamo ben consapevoli che un incasso extra per il derby farebbe solo bene alle casse della nostra società, ma abbiamo già accettato, senza proferir parola, una campagna abbonamenti con un rialzo dei prezzi più alto di quello pubblicamente dichiarato in precedenza. Senza contare l’abolizione delle categorie under 14 e under 18, o la mancata scontistica per le famiglie, tutti fattori che non aiuteranno certo i giovani ad avvicinarsi alla nostra squadra".

"Ciò che chiediamo alla nostra società è di non spalleggiare le manie di grandezza di un uomo piccolo. La virtus faccia ciò che vuole, noi pensiamo a noi, che il ritorno in serie A sappiamo già quanto sarà duro. Ci piacerebbe soltanto che ad Antimo ed alla squadra fosse concesso il privilegio di poter disputare un derby nel nostro Paladozza, giocando in 6 contro 5, come spesso accaduto in passato".

