Derthona, Picchi: "Contro la Virtus venderemo cara la pelle"

24-05-2022 13:35

Riprendono domani i play off scudetto della Serie A di Basket.

Milano e Bologna hanno superato piuttosto agevolmente il primo turno che vedeva impegnate le due squadre rispettivamentre contro Reggio Emilia e Pesaro. Sia Olimpia che Virtus si sono imposte per 3-0 e da domani entrambe le formazioni si giocheranno le semifinali.

Le V nere trovano sulla loro strada Tortona, che superando la Reyer Venezia, si è confermata tra le migliori quattro sia in Regular Season che nei playoff.

Marco Picchi, presidente della Bertram Derthona, ha parlato a La Stampa della semifinale contro la Virtus.

“Abbiamo incontrato la Virtus già 4 volte in questa stagione e già sapremo che lo faremo per almeno altre 3. Questo deve essere motivo di grande orgoglio per noi. Bologna adesso è un top team continentale, basti pensare a quanto fatto in Eurocup. Sono d’accordo con coach Ramondino, dobbiamo far disputare loro grandi prove per batterci in questa serie. Sono sicuro: venderemo cara la pelle”.