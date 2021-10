Deschamps: "Incredibile rimonta"

Il ct dela Francia Didier Deschamps ha parlato dopo la conquista della semifinale di Nations League grazie alla vittoria contro il Belgio: “Abbiamo giocato bene per i primi 20 minuti. Siamo stati troppo difensivi, è vero, ma il Belgio ha tanta qualità e ci ha punito. Il 2-0 all’intervallo era severo, rispecchia la seconda parte del primo tempo”.

“Poi però abbiamo reagito e sono orgoglioso. I nostri tre attaccanti hanno cercato di fare tutto e hanno provocato gli errori del Belgio. Abbiamo giocato con un modulo diverso, ci vuole tempo anche se non ce n’è tanto… Non bisogna mai dimenticarsi il fatto che il Belgio sia al primo posto del Ranking e questa rimonta è stata incredibile. Anche quando la situazione era incredibile siamo riusciti a rientrare in partita”.

“Eravamo piuttosto delusi all’intervallo, ed è scattato il nostro orgoglioso nella ripresa. Quando non si gioca a livello giusto può capitare che gli avversari facciano meglio. A inizio ripresa siamo partiti molto bene, siamo riusciti a segnare quasi subito e poi abbiamo gestito molto bene la partita”.

