Deschamps: "Rinnovo Mbappé è un bene per il calcio francese"

28-05-2022 22:36

Il ct della Francia, Didier Deschamps , nel corso di una conferenza stampa ha parlato anche del rinnovo di contratto di Mbappé con il PSG :

“La decisione di Kylian di restare in Ligue 1 è una cosa molto positiva per il calcio francese. Oggi ci sono sei o sette grandi club il cui obiettivo è vincere la Champions League. Andare via è un’opzione, ma non è un obbligo vista l’alta qualità della Ligue 1, anche se spesso viene denigrata. Ciò non toglie che Mbappé potrebbe lasciare la Francia più tardi, visto che è ancora giovane”.