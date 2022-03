07-03-2022 20:36

Gerard Deulofeu in estate potrebbe andare a giocare in Premier League. Lo riferiscono i media inglesi. Lo spagnolo dell’Udinese, infatti, interesserebbe al West Ham, che a giugno tenterà l’assalto. Secondo ciò che filtra da oltremanica, il West Ham avrebbe già avviato contatti con il club bianconero per arrivare all’attaccante.

OMNISPORT