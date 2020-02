"Devi raggiungere Astori": vergognosi insulti a Cutrone

Vergognosi insulti a Patrick Cutrone: il giocatore della Fiorentina è stato attaccato da alcuni 'tifosi' sul suo profilo Instagram "Astori morto male Cutrone lo deve raggiungere infame b******", "Coronavirus a te e famiglia…schifoso", questi alcuni dei messaggi pubblicati dallo spesso giocatore.

Postando gli screenshot nelle proprie storie Instagram, Cutrone ha commentato così: "Complimenti. Al peggio non c'è limite, sono senza parole…". L'ex attaccante del Milan è stato bersagliato perchè, una volta conquistato il rigore nel match contro i rossoneri, ha esultato nonostante fosse stato fischiato un penalty contro la sua ex squadra.

Nel post partita il classe 1998 aveva spiegato: "Il rigore lo volevo calciare ma non avrei esultato per rispetto. Però c'è un rigorista, Pulgar, ed è giusto così".

"Per me il Milan non sarà mai un avversario e li ringrazio per quello che mi hanno dato. Per il resto sono entrato con la voglia che ho sempre, di vincere e combattere, ed è stata una bellissima sfida. Siamo stati bravissimi a restare in partita e riuscire a recuperarla. Io entro per fare bene, sono riuscito a prendere un rigore: meglio ancora. Ringrazio i tifosi viola e anche i milanisti per il saluto a fine partita" ha detto Cutrone.

Il penalty da cui poi è nato il pareggio dei viola è stato ritenuto inesistente da Stefano Pioli: "Dalla panchina ho visto che Romagnoli ha toccato il pallone. Si è visto che la decisione è sbagliata, ma è difficile accettare che non si vada a rivedere un episodio così. Da qualche partita ci succedono episodi strani. Sull'episodio del rigore, poi, non ho dubbi: dico che non c'era. Non capisco come si faccia a non utilizzare la tecnologia in una situazione del genere. Potevamo e dovevamo vincere".

