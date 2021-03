Di Canio: "Lukaku non ha fatto goal importanti"

Nonostante stia trascinando l’Inter in vetta alla classifica e stia prendendo per mano tutto l’attacco neroazzurro, c’è ancora chi non ama particolarmente il gigante belga. Intervenuto durante la trasmissione di “Dky Calcio Club”, Paolo Di Canio ha dimostrato di non amare – sportivamente parlando – Romelu Lukaku. Anche di fronte alle caterve di goal messe a segno dal belga in Italia negli ultimi due anni, l’ex calciatore della Lazio ha sempre portato avanti la sua idea di giocare poco incisivo nelle grandi partite.

Queste le sue parole: “In Italia è straripante, con quella fisicità in Serie A si diverte. Qui i difensori arretrano, se lo portano a casa. Come numeri sta facendo né più né meno della passata stagione, non ha ancora vinto niente. Non ha ancora segnato dei goal decisivi in Champions League, in Coppa Italia e nemmeno in Europa League. Se vincerà lo Scudetto avrà dato il suo contributo per vincerlo”.

Insomma per l’ex attaccante laziale, sia Lukaku che l’Inter non stanno facendo nulla di esaltante, bensì stanno semplicemente facendo cose normali, anche per mancanza di vere avversarie per lo Scudetto. “E’ vero che l’Inter non ha fatto mercato a gennaio, ma che doveva fare? In estate era rientrato Perisic che era stato protagonista al Bayern, era arrivato Hakimi che è un giocatore devastante. Una squadra così deve essere per forza la candidata numero uno per lo Scudetto. L’Inter sta facendo cose normalissime per una squadra come l’Inter. Fino a una giornata fa aveva meno punti dell’anno scorso, io dico che stanno mancando le antagoniste. I nerazzurri stanno avendo lo stesso cammino dello scorso anno, con il neo però dell’eliminazione della Champions”.

OMNISPORT | 01-03-2021 09:08