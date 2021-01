Di Francesco: "Nainggolan fondamentale ma è in ritardo"

Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco si è soffermato sul ritorno di Radja Nainggolan alla vigilia della partita di campionato contro il Napoli. “Il suo arrivo ci dà tanto, è arrivato forse in ritardo ma ora conta soltanto averlo a disposizione. Ovviamente dipenderà dalla sua condizione, che ora non è ottimale ma andrà a crescere. Radja ha caratteristiche sia offensive che difensive, ricordo che l’anno scorso ha fatto anche il mediano basso: non penso sia il suo ruolo ideale, ma fa capire la sua disponibilità”.

“Normale che più vicino è alla porta e più fa male: l’importante per me è anche solo metterlo in campo perché è un giocatore che fa la differenza, dobbiamo metterlo nelle migliori condizioni”.

OMNISPORT | 02-01-2021 14:28