Di Francisca torna sulla lite con Vezzali: “Quando la batti diventi sua nemica. Altre sono state zitte, io no”

Elisa Di Francisca è tornata sulla lite in occasione del 70esimo anniversario delle Fiamme Oro spiegando l'origine dei dissapori con Valentina Vezzali

A distanza di circa dieci giorni dalla lite avvenuta in occasione del 70esimo anniversario delle fiamme oro, quando Di Francisca propose a Vezzali di fare pace vedendosi poi rifilare un due di picche con tanto di stoccata a lei indirizzata, Elisa è tornata a parlare del suo turbolento rapporto con Valentina in un intervista rilasciata a Oggi, sostenendo che tutto il dissapore tra le due sia nato quando lei inizio a batterla in pedana.

Di Francisca: “Abbiamo due forti personalità”

Giusto dieci giorni fa c’era stato l’ennesima lite in occasione del 70esimo anniversario delle Fiamme Oro, con Elisa Di Francisca che dopo essere stata invitata a parlare aveva invitato Valentina Vezzali a fare la pace, ricevendo come risposta un no accompagnato da una stoccata: “A livello umano diciamo che non sei proprio il massimo. Quando imparerai a rispettare le persone…”

Elisa è tornata anche su quella spiacevole situazione: “La verità è che abbiamo due forti personalità. Quando le ho offerto di far pace, lei sul palco avrebbe potuto anche dire ‘ok va bene’ e poi continuare a pensare di me ciò che vuole.

Di Francisca: “Con Vezzali non ci salutiamo più”

Che il rapporto tra Di Francisca e Vezzali sia incrinato da tempo non è certo una sorpresa. Tra frecciate – o meglio ancora stoccate – e gelosie, il tutto alla luce del sole, tutti sono consapevoli del fatto che tra le due non scorra buon sangue, ma Elisa ha anche svelato che lei e Valentina ormai sono arrivate a ignorarsi completamente, anche quando si incontrano in corridoio: “Siamo entrambe poliziotte e pratichiamo lo stesso sport. L’ho fatto per distendere il clima e per poterci salutare in corridoio quando ci incrociamo. Nemmeno ci salutiamo e per questo ho pensato fosse giusto provarci”.

Di Francisca: “Quando batti Vezzali diventi la sua nemica numero uno”

Le origini dei dissapori tra le due secondo Di Francisca sarebbero da ricondurre a quando lei inizio a battere in pedana Vezzali a cavallo degli anni 2010: “Intendiamoci, lei è una leggenda, ha vinto tantissimo. Ma quando la batti diventi la sua nemica numero uno e da lì iniziano i rapporti tesi anche fuori dalla pedana. È accaduto nel 2009 ai Mondiali di Antalya, nel 2010 ai campionati italiani a Siracusa, nel 2011 a un Europeo a Sheffield e anche successivamente. Da quel momento sono nati i dissapori. Altre colleghe che l’hanno battuta, e delle quali ha detto di tutti i colori, sono state zitte. Io no”.