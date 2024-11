Malagò si offe di fare da paciere tra Di Francisca e Vezzali? Elisa sarebbe più che felice...

Altra puntata del dissing tra Elisa Di Francisca e Valentina Vezzali: il presidente del CONI Malagò sarebbe pronto a farsi garante della pace tra le due fiorettiste

In una giornata diversa dalle altre, nelle quale nel mondo si sensibilizza sul tema della violenza delle donne, Elisa Di Francisca comprende meglio di chiunque altro l’importanza di testimoniare e di non volersi fermare di fronte alle apparenze. Lei che ha ammesso di essere stata vittima di violenze da parte di un ex compagno, lei che pochi giorni fa è tornata alla ribalta per quella frase rivolta a Valentina Vezzali, alla quale sostanzialmente chiedeva di fare una pace dopo anni di litigi, stoccate (fuori dalla pedana) e incomprensioni. Una pace che però non sembra essere così a portata di mano, tanto da invocare l’intervento anche di qualche esponente “influente” del mondo dello sport italiano.

Pazza idea: Malagò artefice della grande pace

A fare da paciere potrebbe essere nientemeno che Giovanni Malagò, attuale presidente del CONI, che Di Francisca conosce benissimo, al punto da rivolgere nei suoi riguardi tante parole di stima. Ma anche Valentina Vezzali può dire di avere un rapporto comunque di lunga data con Malagò.

E, pertanto, ai più l’idea è sembrata sensata: consigliare al presidente di intercedere per stringere una pace che tutto il mondo dello sport agogna, perché in fondo tanto Elisa quanto Valentina sono due monumenti dello sport italiano che tutti vorrebbero vedere andare d’amore e d’accordo. Un’idea che la presidente del CONI sembrerebbe aver preso sul serio, tanto da offrirsi per sancire una pace ecumenica su tutta la linea.

Botta e risposta senza fine. Ma Elisa vuole crederci

Dopo i rumors girati nelle scorse ore, a Di Francisca è stato chiesto cosa ne pensasse dell’idea di tirare in ballo Malagò. “Chiamare il presidente a fare da mediatore tra me e Valentina? Sarà dura, ma io lo stimo molto. Malagò è una persona meravigliosa, per questo credo nelle sue buone intenzioni. Se riesce lui, magari fosse. Insomma, mai direi mai”.

Parole che sembrano aprire nuovamente la porta e testimoniano anche e soprattutto la volontà della campionessa di Londra 2012 di chiudere una vicenda durata (evidentemente) troppo a lungo.

Elisa spera nel Natale

“Una nuova pace? A Natale ci sarà”, ha poi risposto ironicamente Elisa. “Credo che prima di tutto bisogna volerla dentro di sé. Una volta in pace con se stessi è più facile esserlo anche con gli altri”. Riferimento neanche troppo velato a Vezzali, che la scorsa settimana alla festa del gruppo sportivo della Polizia si era rivolta alla collega replicando “umananente non sei il massimo”, limitandosi ad avallare la pace a livello sportivo.

Di Francisca, nei giorni successivi, aveva rimarcato alcuni concetti: “Mi spiace che la festa delle Fiamme Oro si sia trasformata in un caso mediatico per ciò che è successo tra me e Valentina. Io ero sincera nel voler chiedere un segno di pace, non volevo provocarla. Evidentemente però non ha ancora accettato l’idea di aver perso tante volte contro di me”. Malagò, pensaci tu.