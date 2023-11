Lazio, Sarri dopo la sconfitta col Bologna: "Risultato ingiusto. Immobile? Non è in forma"

La striscia di vittoria della Lazio si ferma contro il Bologna, tra le rivelazioni della stagione di Serie A. I biancocelesti iniziano bene, ma incidono poco. La squadra si innervosisce e nella ripresa lascia il campo al palleggio e alle sfrecciate dei rossoblù, che alzano il livello affidandosi alla visione di Zirkzee e agli inserimenti di Ferguson. Proprio dai loro piedi nasce l’azione del gol, dove la difesa di Sarri si è fatta trovare poco attenta e concentrata.

Il tecnico della Lazio ha analizzato la gara ai microfoni di Dazn:

Guendouzi nonostante la giovane età ha esperienze importanti ed è quello che si è adattato alle nostre idee più velocemente. Abbiamo fatto un gran primo tempo, poi abbiamo accusato quel gol subito dopo 24 secondi nella ripresa. Approccio? Difficile da dire dopo una singola azione. Penso che il risultato sia ingiusto, le palle gol sono state poche per entrambi. Era una partita da 0-0, ben giocata da tutte e due le squadre, ma con poche occasioni. Dopo lo svantaggio siamo stati poco bravi ad aggredire. Castellanos al posto di Immobile? Ora è in ottima condizione fisica, Ciro viene da molti problemi e non è ancora in ottima forma. Distrazione Champions? Non credo, oggi il nostro focus era solo sul campionato. Stimoli per il Feyenoord? Per come ci trattano non ne ho bisogno, spero che trovino l’inferno all’Olimpico.