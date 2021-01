Diletta Leotta al centro del gossip tra Can Yaman e Ibrahimovic

L’unica certezza su cui fare affidamento riguarda la protagonista delle indiscrezioni. Diletta Leotta è la figura attorno a cui tessere il gossip del momento: la conduttrice di DAZN, secondo quanto sostiene Chi diretto da Alfonso Signorini, avrebbe intrecciato una storia con l’attore turco Can Yaman, 31 anni, protagonista di due delle serie di maggior riscontro di pubblico delle reti Mediaset.

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman

Stando a questa versione, Diletta avrebbe incontrato Yaman in un albergo romano dove avrebbe trascorso cinque giorni fondamentali per la loro conoscenza e per consentire che esplodesse il loro flirt. Una passione che avrebbe indotto la Leotta ad archiviare definitivamente la sua storia con Daniele Scardina, pugile e concorrente dell’ultima, tormentata edizione di Ballando con le stelle a cui è stata legata un anno e con il quale ha trascorso il lockdown.

Tra Diletta Leotta e Yaman c’è Ibrahimovic

Ma a contraddire o a ridimensionare questa storia, ci sarebbe la testi avanzata da Ogi che nell’ultimo numero e nell’edizione online riporta di una serata trascorsa a Capodanno con Zlatan Ibrahimovic, suo socio e amico. L’attaccante svedese del Milan, legato da una relazione solida alla compagna Helen, avrebbe passato la serata a casa di Diletta senza che nessuno lo vedesse poi uscire. Dunque, “hanno passato insieme tutta la serata, dalle 21.20 fino a mezzanotte meno un quarto. Poi le luci si sono spente per non riaccendersi più”, scrive il settimanale. Diletta Leotta mantiene il più stretto riserbo e non ha proferito parola sull’accaduto, con un comunicato formale o attraverso altri canali. Almeno, fino a questo momento.

VIRGILIO SPORT | 14-01-2021 16:36