Diletta Leotta e Can Yaman nuova coppia: silenzi e indizi social

Ci sono voluti una decina di giorni ma alla fine la prima coppia del gossip nel nuovo anno è saltata fuori, puntuale. Una bella coppia di belli verrebbe subito da dire se si parla di Diletta Leotta e Can Yaman. Nelle ultime 24 ore non si fa che parlare di loro e dei giorni di passione che i due avrebbero passato a Roma. A lanciare il primo gossip dell’anno è stato il settimanale Chi con tanto di foto dei due teneramente abbracciati. Ma quanto c’è di vero nel loro flirt?

Diletta Leotta e Can Yaman: le foto insieme

Can Yaman e Diletta Leotta stanno facendo impazzire i gossip. Ad aprire il vaso di Pandora le foto in esclusiva sul settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, in cui i due “belli” si abbracciano teneramente. A dare lo scoop per prima, a dire il vero, era stata la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli, la scorsa estate peraltro protagonista di Temptation Island. Quello che pare certo è che i due avrebbero trascorso cinque giorni assieme in un hotel romano durante la presenza del bell’attore turco in Italia per uno spot diretto da Ferzan Ozpetek e per firmare il contratto per la nuova serie su “Sandokan”. I due si sono lasciati domenica mattina quando Can è tornato in Turchia e Diletta si è recata allo stadio per la telecronaca di Roma Inter.

Leotta-Yaman, gli indizi social e il silenzio

Per ora, quasi inutile dirlo, nessuno dei due, nè tanto meno i rispettivi entourage, ha detto qualcosa sulla vicenda. Diletta Leotta continua il suo momento d’oro che dura oramai da oltre un paio d’anni a questa parte. E’ la stella del calcio, il volto di Dazn e dovunque su copertine ed eventi mondani seguitissima su Instagram. Lui è la star di Daydreamer ed è l’attore del momento.

A guardare le loro pagine social ci sono alcuni piccoli indizi che fanno pensare alla loro storia d’amore. Nei giorni scorsi infatti soprattutto lei, Diletta, ha pubblicato una foto su Instagram dopo aver trovato un mazzo di fiori nella sua stanza di hotel a Roma e in una stories, sempre di Instagram, ha filmato un tavolo imbandito di sushi e reso romantico da una bottiglia di champagne con tanti petali di rosa rossa intorno. Con tanto di cameriere. Insomma una cena speciale, chissà se poi la Leotta l’ha consumata da sola…

Diletta Leotta, Scardina è il passato

La bella conduttrice ha quindi chiuso definitivamente la sua storia d’amore con il pugile Daniele Scardina: “Quella con Diletta Leotta è stata una grande storia, di vero amore”, aveva dichiarato l’ex concorrente di Ballando con le Stelle a La Gazzetta dello Sport. E dire che negli ultimi giorni, prima di queste foto di Chi e i rumors sulla storia con Can Yaman, alcuni rumors avevano dato per possibile una riapertura della relazione tra i due sempre in base ad alcuni indizi social come alcuni like che i due si erano scambiati sui rispettivi post social.

