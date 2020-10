Tra Diletta Leotta e Daniele Scardina non è ancora finita

Oltre il ring, Daniele Scardina si sta ritagliando un pubblico compatto nell’esprimergli vicinanza e affetto. Il boxeur con la Fede, come ama definirlo Guillermo Mariotto nel talent condotto da Milly Carlucci, puntata dopo puntata acquisisce spessore, la narrazione è costantemente riveduta e approfondita anche per via dell’affetto crescente attorno a un uomo che non si chiude nel suo ruolo di sportivo.

Daniele Scardina, rivelazione di “Ballando con le stelle”

King Toretto alias Scardina è un pugile che con la palestra e i pugni ha edificato la sua carriera e l’allontanamento dalla strada, come ha ripetuto sua madre la quale ha cresciuto due figli con determinazione e pragmatismo, in quel di Rozzano poco distante da Milano. Daniele ha messo la sua disciplina nel ballo e dimostra di essere tra i più apprezzati anche dal pubblico generalista di Ballando con le stelle. Come capitato a Samuel Peron anche lui ha lottato contro il coronavirus e ha portato anche questa storia umana nello show del sabato sera. Come il suo amore per Diletta Leotta, la sua compagna.

L’amore di Scardina per Diletta Leotta

Solo nel luglio scorso l’addio, sofferto e unilaterale pare, per cause ufficialmente ignote. Scardina non si è arreso, ha detto di volerla riprendere e anche nell’ultima puntata dello spettacolo ha ribadito: “È amore quello che provo”, riferendosi a Diletta, con cui ha trascorso il lockdown. Su Chi le immagini che fanno sperare in un ritorno: la coppia appare di nuovo insieme, intercettata dai fotografi nelle vicinanze dell’albergo che ospita la Leotta, la quale poche settimane fa era stata immortalata in compagnia di Marco Valta sul lago di Como.

Sembrerebbe un incontro, quello tra Scardina e Diletta in cui non si intravede nulla di occasionale e che, d’altra parte, lascia sperare i loro estimatori che possa esserci spazio per un chiarimento tra i due.

VIRGILIO SPORT | 27-10-2020 15:41